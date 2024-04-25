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Новые дорожные знаки утвердили в Казахстане

Новые дорожные знаки будут устанавливать с 1 мая в Казахстане. Речь идёт об изменениях и дополнениях в национальный стандарт СТ РК 1412−2017 «Технические средства регулирования дорожного движения», передаёт BaigeNews.kz.

Источник: Baigenews

«Разработанные Комитетом административной полиции МВД РК и Казахстанским институтом стандартизации и метрологии КТРМ МТИ РК, эти изменения направлены на повышение безопасности на дорогах и обеспечение удобства для всех участников дорожного движения», — пояснили в Казахстанском институте стандартизации и метрологии.

Из ключевых нововведений:

1. Обязательный опознавательный знак: «Электромобиль», который должны наносить владельцы всех электромобилей, за исключением гибридных.

2. Ведение новых дорожных знаков:

— «Движение на электрических самокатах запрещено», который планируется устанавливать на тротуарах для обеспечения безопасности пешеходов и предотвращения возможных аварийных ситуаций;

— «Диагональный пешеходный переход»;

— «Перестроение на параллельную проезжую часть»;

— «Конец параллельной проезжей части».

Некоторые из знаков уже были введены в тестовом режиме в Алматы и Астане и продемонстрировали свою эффективность.