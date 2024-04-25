Новые дорожные знаки утвердили в Казахстане

«Разработанные Комитетом административной полиции МВД РК и Казахстанским институтом стандартизации и метрологии КТРМ МТИ РК, эти изменения направлены на повышение безопасности на дорогах и обеспечение удобства для всех участников дорожного движения», — пояснили в Казахстанском институте стандартизации и метрологии.