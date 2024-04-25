Новые дорожные знаки утвердили в Казахстане

«Разработанные Комитетом административной полиции МВД РК и Казахстанским институтом стандартизации и метрологии КТРМ МТИ РК, эти изменения направлены на повышение безопасности на дорогах и обеспечение удобства для всех участников дорожного движения», — пояснили в Казахстанском институте стандартизации и метрологии.
Из ключевых нововведений:
1. Обязательный опознавательный знак: «Электромобиль», который должны наносить владельцы всех электромобилей, за исключением гибридных.
2. Ведение новых дорожных знаков:
— «Движение на электрических самокатах запрещено», который планируется устанавливать на тротуарах для обеспечения безопасности пешеходов и предотвращения возможных аварийных ситуаций;
— «Диагональный пешеходный переход»;
— «Перестроение на параллельную проезжую часть»;
— «Конец параллельной проезжей части».
Некоторые из знаков уже были введены в тестовом режиме в Алматы и Астане и продемонстрировали свою эффективность.