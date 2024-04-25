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Узбекистан передал очередную гуманитарную помощь в Афганистан

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Делегация нашей страны во главе с хокимом Сурхандарьинской области Улугбеком Касымовым отправилась в афганскую провинцию Балх. Она передала помощь от узбекистанского народа, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Всего для помощи было собрано 48 тонн муки, 48 тонн пшеницы, 24 тонны сахара и 22 тонны макаронных изделий, 15 тысяч литров растительного масла, 10 тысяч банок тушенки, а также 100 тысяч упаковок лапши быстрого приготовления. Церемония передачи с участием официальных лиц двух стран состоялась сегодня в городе Хайратоне.

Выступая на мероприятии, представители руководства Балха выразили благодарность президенту и народу Узбекистана за помощь, которую они оказывают в это непростое время.

Напомним, что Узбекистан также недавно отправил гуманитарную помощь в пострадавшие от паводков регионы Казахстана.