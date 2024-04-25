Узбекистан передал очередную гуманитарную помощь в Афганистан

Всего для помощи было собрано 48 тонн муки, 48 тонн пшеницы, 24 тонны сахара и 22 тонны макаронных изделий, 15 тысяч литров растительного масла, 10 тысяч банок тушенки, а также 100 тысяч упаковок лапши быстрого приготовления. Церемония передачи с участием официальных лиц двух стран состоялась сегодня в городе Хайратоне.