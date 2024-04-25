Шелест призвал работодателей и ректоров отпустить омичей на субботник

«В целом, обращаюсь ко всем омичам: давайте вместе проведем еще один ударный субботник. Ведь никто не будет отрицать, что после нашей с вами работы на омских улицах, в скверах и парках становится чище, а значит, и настроение города улучшается», — резюмировал градоначальник.