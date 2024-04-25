Шелест призвал работодателей и ректоров отпустить омичей на субботник

Через два дня, 27 апреля, по всей России пройдёт общенациональный субботник. В связи с этим мэр Омска Сергей Шелест обратился в своём телеграм-канале к руководителям предприятий и учебных заведений.
27 апреля — рабочий день, подчеркнул глава города, однако ответственные начальники смогут организовать работу так, чтобы и у них, и у их подчинённых появилось время выйти на субботник.
«Также обращаюсь к ректорам вузов и директорам среднеспециальных учебных заведений: молодость и энергия — составляющие, которые прекрасно вписываются в идею субботников, а где, если не у вас, главная генерация этих составляющих», — подчеркнул мэр.
Однопартийцев и коллег по работе в администрации Сергей Шелест отдельно приглашать не стал — он уверен, что те понимают важность весенней уборки и придут самостоятельно.
«В целом, обращаюсь ко всем омичам: давайте вместе проведем еще один ударный субботник. Ведь никто не будет отрицать, что после нашей с вами работы на омских улицах, в скверах и парках становится чище, а значит, и настроение города улучшается», — резюмировал градоначальник.