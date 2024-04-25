Лукашенко: оппозиция хочет захватить один из районов Беларуси

МИНСК, 25 апр — Sputnik. Представители белорусской оппозиции, которые уехали из страны, хотят захватить один из районов в Беларуси, заявил глава белорусского государства Александр Лукашенко на заседании Всебелорусского собрания, передает корреспондент Sputnik.
По словам президент, для захвата оппозиционеры выбрали Кобринский район. Об этом ходит много разговоров, добавил он. Почему был выбран именно этот регион, Лукашенко не знает.
«Но он же не у самой границы. Есть же ближе к границам. Нет, Кобринский район. Захватить, объявить власть, обратиться в НАТО, ввести войска», — сказал белорусский лидер. Еще один план захват территорий.
Глава белорусского КГБ Иван Тертель в свою очередь проинформировал, что подготовленные на Украине радикалы тоже планируют захват приграничного белорусского населенного пункта.
Так, по его словам, боевики ряда формирований вынашивают план вооруженного вторжения на территорию Беларуси с захватом одного из приграничных населенных пунктов. Они планируют переместить туда подготовленную за рубежом оккупационную администрацию.
«Всего на территории Украины прошли различные стадии подготовки до тысячи боевиков, которых планируется задействовать для реализации указанных планов», — подчеркнул Тертель.