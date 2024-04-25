Литва назвала «на 99% дезинформацией» заявления об атаке дронов на Беларусь

МИНСК, 25 апр — Sputnik. Проведение атаки со стороны Литвы на Беларусь с помощью дронов является «на 99% дезинформацией», об этом заявил представитель отдела стратегической коммуникации литовской армии майор Гинтаутас Цюнис.
В четверг глава КГБ Беларуси Иван Тертель заявил, что силовики сумели предотвратить удары боевых дронов по Минску и его пригородам с территории Литвы.
Он отметил, что работа в этом направлении продолжается, и представить детальную информацию общественности КГБ пока не может.
«99% процентов, что это дезинформация… что Литва осуществила бы атаку дронов на Беларусь, это нонсенс, другого слова не нахожу».
Не только дроны
В ходе Всебелорусского народного собрания Тертель также сообщал, что Литва стала местом базирования Вильнюсской хоругви, где под руководством ряда радикалов в непосредственном контакте с литовскими структурами готовятся планы по совершению терактов на территорию прилегающих к Литве Ошмянского, Сморгонского и Браславского районов.
Они также планируют переброску оружия и взрывчатки на белорусскую территорию и последующее размещение их в тайниках.
Тертель напомнил, что на территории сопредельных стран формируются марионеточные структуры, задействованные в проектах по свержению действующей власти. Предполагается, что в случае успеха они будут использоваться в качестве оккупационной администрации для управления страной и ее населением.