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Литва назвала «на 99% дезинформацией» заявления об атаке дронов на Беларусь

Глава КГБ Иван Тертель ранее заявил, что белорусские силовики предотвратили удары боевых дронов по Минску и пригородам.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 25 апр — Sputnik. Проведение атаки со стороны Литвы на Беларусь с помощью дронов является «на 99% дезинформацией», об этом заявил представитель отдела стратегической коммуникации литовской армии майор Гинтаутас Цюнис.

В четверг глава КГБ Беларуси Иван Тертель заявил, что силовики сумели предотвратить удары боевых дронов по Минску и его пригородам с территории Литвы.

Он отметил, что работа в этом направлении продолжается, и представить детальную информацию общественности КГБ пока не может.

«99% процентов, что это дезинформация… что Литва осуществила бы атаку дронов на Беларусь, это нонсенс, другого слова не нахожу».

цитирует Цюниса LRT.

Не только дроны

В ходе Всебелорусского народного собрания Тертель также сообщал, что Литва стала местом базирования Вильнюсской хоругви, где под руководством ряда радикалов в непосредственном контакте с литовскими структурами готовятся планы по совершению терактов на территорию прилегающих к Литве Ошмянского, Сморгонского и Браславского районов.

Они также планируют переброску оружия и взрывчатки на белорусскую территорию и последующее размещение их в тайниках.

Тертель напомнил, что на территории сопредельных стран формируются марионеточные структуры, задействованные в проектах по свержению действующей власти. Предполагается, что в случае успеха они будут использоваться в качестве оккупационной администрации для управления страной и ее населением.