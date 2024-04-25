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Хренин рассказал, будет ли увеличена численность РГВ Беларуси и России

В состав региональной группировки войск входят все вооруженные силы Беларуси, а также часть сил и средств российской армии.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 25 апр — Sputnik. Численность российско-белорусской региональной группировки войск (РГВ) может быть увеличена, исходя из угроз, заявил журналистам министр обороны Беларуси Виктор Хренин, передает корреспондент Sputnik.

«Над этим вопросом мы будем работать в течение этого — следующего года. Мы будем смотреть исходя из угроз, исходя из обстановки».

сказал он после завершения Всебелорусского народного собрания, на котором министр представил на утверждение проект новой Военной доктрины.

Он напомнил, что в состав РГВ входят все вооруженные силы Республики Беларусь и часть сил и средств Российской Федерации.

«А исходя из того конфликта или войны, возможной, будет приниматься решение об увеличении или, наоборот, уменьшении», — пояснил Хренин.

Опыт СВО и событий 2020-го

Говоря о принятии новой Военной доктрины, глава Минобороны Беларуси отметил, что документ носит адресный характер. Республика не заявляет о потенциальной угрозе и не рассматривает ни одно государство и народ как своего врага.

«Независимо от действий их правительства. Мы готовы к разговору, к консенсусу, к поиску точек соприкосновения для того, чтобы обеспечить мир в нашем регионе».

подчеркнул министр обороны.

После чего, отвечая на соответствующий вопрос, добавил, что в новой доктрине учитывается также опыт специальной военной операции.

«Но не только опыт СВО учитывается, мы закрыли также “белые пятна”, учитывая опыт 2020 года, в том числе применение военной силы в мирное время».

констатировал он.

С принятием в Беларуси новых Концепции нацбезопасности и Военной доктрины формируется целостный комплекс обороны Союзного государства, поскольку ранее в России также была принята стратегия национальной безопасности.

«Весь полноценный цикл документов для того, чтобы нам, людям в погонах, обеспечивать защиту Союзного государства, у нас имеется», — заключил Виктор Хренин.