Хренин рассказал, будет ли увеличена численность РГВ Беларуси и России

МИНСК, 25 апр — Sputnik. Численность российско-белорусской региональной группировки войск (РГВ) может быть увеличена, исходя из угроз, заявил журналистам министр обороны Беларуси Виктор Хренин, передает корреспондент Sputnik.
«Над этим вопросом мы будем работать в течение этого — следующего года. Мы будем смотреть исходя из угроз, исходя из обстановки».
Он напомнил, что в состав РГВ входят все вооруженные силы Республики Беларусь и часть сил и средств Российской Федерации.
«А исходя из того конфликта или войны, возможной, будет приниматься решение об увеличении или, наоборот, уменьшении», — пояснил Хренин.
Опыт СВО и событий 2020-го
Говоря о принятии новой Военной доктрины, глава Минобороны Беларуси отметил, что документ носит адресный характер. Республика не заявляет о потенциальной угрозе и не рассматривает ни одно государство и народ как своего врага.
«Независимо от действий их правительства. Мы готовы к разговору, к консенсусу, к поиску точек соприкосновения для того, чтобы обеспечить мир в нашем регионе».
После чего, отвечая на соответствующий вопрос, добавил, что в новой доктрине учитывается также опыт специальной военной операции.
«Но не только опыт СВО учитывается, мы закрыли также “белые пятна”, учитывая опыт 2020 года, в том числе применение военной силы в мирное время».
С принятием в Беларуси новых Концепции нацбезопасности и Военной доктрины формируется целостный комплекс обороны Союзного государства, поскольку ранее в России также была принята стратегия национальной безопасности.
«Весь полноценный цикл документов для того, чтобы нам, людям в погонах, обеспечивать защиту Союзного государства, у нас имеется», — заключил Виктор Хренин.