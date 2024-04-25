Из Пермского края в зону проведения СВО отправили 13 автомобилей

В зону проведения СВО из Пермского края в составе гуманитарной помощи отправили 13 автомобилей. Техника предназначена для участников спецоперации из Прикамья, жителей Северодонецка и для госпиталя, где проходят лечение военнослужащие.
Об отправке очередного гуманитарного конвоя из Пермского края в зону СВО в своем телеграм-канале сообщил глава региона Дмитрий Махонин. Он поблагодарил каждого, кто принял участие в сборе и доставке гумпомощи.
«Подготовили 13 автомобилей для выполнения задач на передовой, адресные заявки от наших бойцов, медикаменты и другие необходимые вещи для госпиталя, где восстанавливаются наши земляки», — отметил губернатор Пермского края.
Восемь транспортных средств в Новошахтинск Ростовской области уже доставили сотрудники транспортного предприятия «Юпитер-К». Автомобили УАЗ, LADA (4×4), CHEVROLET NIVA передадут бойцам из Добрянки, Кунгура, Краснокамска, Орды, Барды, Березников, Перми и Пермского округа.
Все автомобили загрузили гуманитарной помощью, в которую вошли дроны, маскировочные сети, автозапчасти, портативные аккумуляторы, спальные мешки, одежда, детские письма, в том числе от краевого центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Для госпиталя подготовили инвалидные кресла, медикаменты и средства личной гигиены. От участников регионального общественного движения «Моя школа была эвакогоспиталем» собрали медицинские материалы и инструменты.
В пресс-службе краевого правительства сообщили, что в отправке приняли участие представители краевого Минтербеза, Общероссийского Народного фронта и благотворительного фонда «Единый центр поддержки».
Вещи и продукты для сбора гуманитарной помощи можно принести в офис благотворительного фонда «Единый центр поддержки» на ул. Монастырской, 57 или на склад Единого центра поддержки, который находится на ул. Крупской, 5д. Телефон для связи с сотрудниками склада:
Сделать произвольный добровольный взнос можно по реквизитам Единого центра поддержки.
За два года из Пермского края на территорию проведения СВО отправили более 3,7 тыс. тонн гуманитарных грузов.