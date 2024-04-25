Из Пермского края в зону проведения СВО отправили 13 автомобилей

Все автомобили загрузили гуманитарной помощью, в которую вошли дроны, маскировочные сети, автозапчасти, портативные аккумуляторы, спальные мешки, одежда, детские письма, в том числе от краевого центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Для госпиталя подготовили инвалидные кресла, медикаменты и средства личной гигиены. От участников регионального общественного движения «Моя школа была эвакогоспиталем» собрали медицинские материалы и инструменты.