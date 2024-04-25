Литва продлила на год санкции против граждан Беларуси

При этом предложение ввести новые ограничения для белорусов, в том числе запрет на покупку недвижимости, не набрало необходимое число голосов.
Ранее также не нашла поддержки и идея ограничивать поездки белорусов и россиян на родину.
Существенным нововведением стал запрет на ввоз в Литву сельскохозяйственной продукции и кормов белорусского и российского происхождения. Конкретный список таких продуктов и кормов утвердит правительство.
Закон о национальных санкциях со стороны Литвы будет действовать до 2 мая 2025 года.