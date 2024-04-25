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В Казахстане сменился омбудсмен для бизнеса

Президент Казахстана подписал два распоряжения — одним он освободил от должности, другим — назначил нового защитника прав предпринимателей.

Источник: Пресс-служба президента Казахстана

АСТАНА, 25 апр — Sputnik. В Казахстане сменился омбудсмен для бизнеса, передает Акорда (с казахского Белая ставка, официальная резиденция президента — Sputnik).

«Распоряжением главы государства Журсунов Рустам Манарбекович освобожден от должности уполномоченного по защите прав предпринимателей Казахстана».

говорится в первом документе.

Вторым распоряжением Касым-Жомарт Токаев назначил на этот пост Каната Нурова.

Что известно о Канате Нурове

Экс-депутат мажилиса (VII созыва), Канат Ильич Нуров родился 25 ноября 1967 года в Алматы.

В 1992 году окончил КазГУ им. Аль-Фараби по специальности «История».

А еще через четыре года получил диплом Маастрихской школы менеджмента.

Имеет звание Doctor of philosophy (Ph.D) по этой специальности, член института Управленческих Бухгалтеров (США) (ICMA).

Среди должностей, которые занимал Канат Нуров.

  • Директор Алматинской школы управления;
  • Первый заместитель генерального директора ГЦТ «Алматытелеком»;
  • Заместитель главного финансового директора ОАО «Казахтелеком»;
  • Вице-президент, Главный финансовый директор АО «Казахтелеком» (2000−2006);
  • Управляющий директор АО «Казкоммерцбанк» (2006−2007);
  • Президент «Plankion Group» и научно-образовательного Фонда «Аспандау» (2008−2021).

Автор книг «Правовая и экономическая модернизация Казахстана», «Казакстан: Национальные идеи и традиции», «Политика развития образования РК “Информационное общество-2030” и ряда других публикаций.