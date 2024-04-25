АСТАНА, 25 апр — Sputnik. В Казахстане сменился омбудсмен для бизнеса, передает Акорда (с казахского Белая ставка, официальная резиденция президента — Sputnik).
«Распоряжением главы государства Журсунов Рустам Манарбекович освобожден от должности уполномоченного по защите прав предпринимателей Казахстана».
Вторым распоряжением Касым-Жомарт Токаев назначил на этот пост Каната Нурова.
Что известно о Канате Нурове
Экс-депутат мажилиса (VII созыва), Канат Ильич Нуров родился 25 ноября 1967 года в Алматы.
В 1992 году окончил КазГУ им. Аль-Фараби по специальности «История».
А еще через четыре года получил диплом Маастрихской школы менеджмента.
Имеет звание Doctor of philosophy (Ph.D) по этой специальности, член института Управленческих Бухгалтеров (США) (ICMA).
Среди должностей, которые занимал Канат Нуров.
- Директор Алматинской школы управления;
- Первый заместитель генерального директора ГЦТ «Алматытелеком»;
- Заместитель главного финансового директора ОАО «Казахтелеком»;
- Вице-президент, Главный финансовый директор АО «Казахтелеком» (2000−2006);
- Управляющий директор АО «Казкоммерцбанк» (2006−2007);
- Президент «Plankion Group» и научно-образовательного Фонда «Аспандау» (2008−2021).
Автор книг «Правовая и экономическая модернизация Казахстана», «Казакстан: Национальные идеи и традиции», «Политика развития образования РК “Информационное общество-2030” и ряда других публикаций.