Алиханов предложил ввести ЧС на Куршской косе из-за размыва побережья

Куршская коса и буны: у нас часть работ завершена, всё хорошо, но штормовые явления продолжаются и некоторые участки меня очень беспокоят. Мы с [директором нацпарка] Анатолием Анатольевичем [Калиной] договорились, что он попробует федеральный ресурс под это подтянуть. Я считаю, нам надо оформить историю с ЧС, потому что если мы работу вести не будем, у нас вернутся времена из X века, когда это было островом, — сказал Алиханов.