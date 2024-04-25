Алиханов предложил ввести ЧС на Куршской косе из-за размыва побережья

На Куршской косе необходимо ввести чрезвычайную ситуацию из-за размыва побережья. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов на оперативном совещании в правительстве в четверг, 25 апреля.
Куршская коса и буны: у нас часть работ завершена, всё хорошо, но штормовые явления продолжаются и некоторые участки меня очень беспокоят. Мы с [директором нацпарка] Анатолием Анатольевичем [Калиной] договорились, что он попробует федеральный ресурс под это подтянуть. Я считаю, нам надо оформить историю с ЧС, потому что если мы работу вести не будем, у нас вернутся времена из X века, когда это было островом, — сказал Алиханов.
Кроме того, губернатор поручил решить проблему с подтоплением в начале Куршской косы, а также бороться с появлением котловин выдувания. «Люди ходят, осыпается дюна, потом это становится местом выдува — всё, дальше ты ничем не остановишь, если не ликвидируешь эти переходы. В Зеленоградске [глава администрации Сергей] Кошевой сделал нормальные переходы, чтобы люди не по песку ходили, а по деревянным настилам. <…> Надо делать такие же переходы», — сказал он.
Отметим, что режим чрезвычайной ситуации позволяет властям выделять деньги из резервного фонда на решение проблем.
Ранее во время сильных штормов происходило подтопление корня Куршской косы. В январе 2022 года вода минимум дважды заливала въезд в национальный парк. Ежегодно участки берегозащитного сооружения восстанавливаются силами работников учреждения и волонтёров.