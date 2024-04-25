Балаева не стала давать оценку действиям полиции по делу журналиста Маричевой

«Министерство культуры и информации не вправе давать оценку правомерности и оправданности действий сотрудников полиции», — написала Балаева в четверг на своей странице в социальной сети.
Она сообщила, что в последние дни некоторые из журналистов обращаются с вопросами по поводу ситуации касательно главного редактора телеграмм-канала ProTenge Джамили Маричевой и Асхата Ниязова.
«Министерством культуры и информации в пределах своей компетенции при мониторинге медиапространства выявлен факт распространения информации на телеграмм-канале ProTenge (и перепост ее А. Ниязовым), которая позже была опровергнута государственными органами. Данный материал наряду с другими материалами с информацией, подпадающей под признаки недостоверной, были направлены для оценки и реагирования в органы внутренних дел. Дальнейшая правовая оценка и принятие соответствующих соразмерных мер по фактам, связанным с распространением ложной информации, является компетенцией органов внутренних дел. На текущий момент материалы дела переданы в административный суд».
По ее мнению, «некорректно сообщать о том, что это “иски, поданные МКИ” — такие утверждения не соответствуют действительности».
«В целом, министерство всегда придерживается позиции недопущения нарушения или ущемления прав СМИ и готово защищать журналистов, если они сами не нарушают законодательство Республики Казахстан. Призываю СМИ и граждан не распространять недостоверную и непроверенную информацию».
Поздно вечером 24 апреля стало известно, что Маричеву забрали в полицию прямо во время ее пробежки. Позднее она сообщила, что вышла из здания полиции. 25 апреля Маричева рассказала, что вместе с журналистом Асхатом Ниязовым она готовится к судебному процессу.
Отметим, что Маричева является лауреатом конкурса Союза журналистов Казахстана, а ее проект PROTENGE известен громкими расследованиями, благодаря которым обществу становится известно о чрезмерных и часто необоснованных и сомнительных тратах казахстанских чиновников.
Напомним, 9 апреля КазТАГ сообщал, что на журналиста Асхата Ниязова завели дело после репоста статьи Telegram-канала ProTenge в поддержку издания «Радио Азаттык». В МКИ заявили, что основанием стало распространение недостоверной информации.