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Балаева не стала давать оценку действиям полиции по делу журналиста Маричевой

Астана. 25 апреля. КазТАГ — Министр культуры и информации Аида Балаева не стала давать оценку действиям полиции по делу основателя и главного редактора проекта PROTENGE Джамили Маричевой, передает корреспондент агентства.

«Министерство культуры и информации не вправе давать оценку правомерности и оправданности действий сотрудников полиции», — написала Балаева в четверг на своей странице в социальной сети.

Она сообщила, что в последние дни некоторые из журналистов обращаются с вопросами по поводу ситуации касательно главного редактора телеграмм-канала ProTenge Джамили Маричевой и Асхата Ниязова.

«Министерством культуры и информации в пределах своей компетенции при мониторинге медиапространства выявлен факт распространения информации на телеграмм-канале ProTenge (и перепост ее А. Ниязовым), которая позже была опровергнута государственными органами. Данный материал наряду с другими материалами с информацией, подпадающей под признаки недостоверной, были направлены для оценки и реагирования в органы внутренних дел. Дальнейшая правовая оценка и принятие соответствующих соразмерных мер по фактам, связанным с распространением ложной информации, является компетенцией органов внутренних дел. На текущий момент материалы дела переданы в административный суд».

написала министр.

По ее мнению, «некорректно сообщать о том, что это “иски, поданные МКИ” — такие утверждения не соответствуют действительности».

«В целом, министерство всегда придерживается позиции недопущения нарушения или ущемления прав СМИ и готово защищать журналистов, если они сами не нарушают законодательство Республики Казахстан. Призываю СМИ и граждан не распространять недостоверную и непроверенную информацию».

добавила Балаева.

Поздно вечером 24 апреля стало известно, что Маричеву забрали в полицию прямо во время ее пробежки. Позднее она сообщила, что вышла из здания полиции. 25 апреля Маричева рассказала, что вместе с журналистом Асхатом Ниязовым она готовится к судебному процессу.

Отметим, что Маричева является лауреатом конкурса Союза журналистов Казахстана, а ее проект PROTENGE известен громкими расследованиями, благодаря которым обществу становится известно о чрезмерных и часто необоснованных и сомнительных тратах казахстанских чиновников.

Напомним, 9 апреля КазТАГ сообщал, что на журналиста Асхата Ниязова завели дело после репоста статьи Telegram-канала ProTenge в поддержку издания «Радио Азаттык». В МКИ заявили, что основанием стало распространение недостоверной информации.