Балаева не стала давать оценку действиям полиции по делу журналиста Маричевой

«Министерством культуры и информации в пределах своей компетенции при мониторинге медиапространства выявлен факт распространения информации на телеграмм-канале ProTenge (и перепост ее А. Ниязовым), которая позже была опровергнута государственными органами. Данный материал наряду с другими материалами с информацией, подпадающей под признаки недостоверной, были направлены для оценки и реагирования в органы внутренних дел. Дальнейшая правовая оценка и принятие соответствующих соразмерных мер по фактам, связанным с распространением ложной информации, является компетенцией органов внутренних дел. На текущий момент материалы дела переданы в административный суд».