В МИД России допустили понижение уровня дипотношений с США

«Понижение уровня дипотношений — это одна из опций, безусловно. Про вопросы нашего финансово-экономического реагирования, материального реагирования на этот шаг, от которого мы по-прежнему предостерегаем оппонентов, многие высокопоставленные представители в нашем правительстве уже высказывались», — отметил Рябков.
Замглавы МИД добавил, что в ответ на конфискацию активов странами «Большой семерки» (G7) Россия разработает «оптимальную форму реакции», которая может предусматривать как экономические, так и дипломатические меры.
20 апреля Палата представителей США приняла законопроект о конфискации российских активов, допускающий их передачу Украине для восстановления страны.