Токаев провел встречу с министром обороны Китая

Как отмечено в сообщении Акорды за 25 апреля 2024 года, Токаев считает, что на многостороннем треке Казахстан и Китай имеют схожие взгляды по основным вопросам региональной и международной безопасности.
«Мы поддерживаем конструктивный диалог и оказываем взаимную поддержку в рамках Организации Объединенных Наций, Шанхайской организации сотрудничества, Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Мы высоко оцениваем и поддерживаем предложенные Китаем инициативы глобального развития, глобальной безопасности и глобальной цивилизации. Считаю, что они внесут положительный вклад в укрепление современной архитектуры международной безопасности».
Также сказано, что министр поблагодарил Токаева за гостеприимство и отметил высокий уровень подготовки проведения совещания министров обороны государств-членов ШОС.
В ходе встречи стороны выразили заинтересованность в развитии миротворческого, образовательного и военно-технического сотрудничества.