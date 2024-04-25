Токаев провел встречу с министром обороны Китая

«Мы поддерживаем конструктивный диалог и оказываем взаимную поддержку в рамках Организации Объединенных Наций, Шанхайской организации сотрудничества, Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Мы высоко оцениваем и поддерживаем предложенные Китаем инициативы глобального развития, глобальной безопасности и глобальной цивилизации. Считаю, что они внесут положительный вклад в укрепление современной архитектуры международной безопасности».