Одежда, радионяня, постельное белье. Беглов подписал закон о «приданом» для новорожденных

Получить эти комплекты родители ребенка смогут в районном ЗАГСе, но только при условии, что хотя бы один из них имеет прописку или временную регистрацию в Петербурге. Соответственно, наборы будут выдавать для тех детей, которые родились начиная с 1 августа 2024 года — в этот день закон вступит в силу.