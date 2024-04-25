Одежда, радионяня, постельное белье. Беглов подписал закон о «приданом» для новорожденных

В Петербурге с 1 августа новорожденным за счет бюджета начнут выдавать подарочные комплекты детских принадлежностей. Соответствующий закон 25 апреля подписал губернатор Александр Беглов.
Корректировку Социального кодекса города о выдаче «приданого» для новорожденных провели в рекордно короткие сроки: 24 апреля Заксобрание приняло законопроект сразу в трех чтениях.
Стоимость комплекта составит примерно 15 тысяч рублей. Перечень вещей определит Смольный. Накануне в Мариинском дворце представитель губернатора в парламенте Константин Сухенко перечислил основное, что будет в составе набора: постельное белье, ночник, радионяня, одежда, гигиенические средства, подогреватель для детского питания.
Получить эти комплекты родители ребенка смогут в районном ЗАГСе, но только при условии, что хотя бы один из них имеет прописку или временную регистрацию в Петербурге. Соответственно, наборы будут выдавать для тех детей, которые родились начиная с 1 августа 2024 года — в этот день закон вступит в силу.