Глава Перми Эдуард Соснин встретился со студентами вузов города

В администрация Перми прошли ежегодные «Дни молодого специалиста». Студенты ведущих вузов города с 9 по 24 апреля знакомились с работой муниципалитета в сфере транспорта, развития молодежных пространств, реализации молодежной политики. Итогом мероприятия стала встреча его участников с главой города Эдуардом Сосниным.
Обращаясь к участникам «Дней молодого специалиста» глава Перми отметил, что они сумели изнутри увидеть работу муниципальной власти — «закулисье» работы транспортной отрасли города и сферы общественной безопасности, поближе познакомились с деятельностью городских властей в сфере культуры и молодежной политики.
«Увидеть все своими глазами, поговорить с сотрудниками — намного эффективнее, чем прочитать в книжках или услышать в лекционном зале», — говорит Эдуард Соснин.
В свою очередь студенты высказали предложения по развитию города в сфере молодежной политики и поделились впечатлениями от участия в проекте городской администрации. Студент педуниверситета Егор Воронин предложил организовать для активных студентов Школу лидеров общественного мнения, а студент Пермского политеха Егор Филимонов провести «Играфест» для разработчиков компьютерных игр. Эдуард Соснин поддержал предложения ребят и отметил, что сейчас в стране динамично развивается креативная экономика. В рамках федерального проекта осенью этого года в Доме молодежи Перми откроется Школа креативных индустрий. Предложения студентов войдут в программу развития этой организации.
Студентки РАНХиГС Вера Солодянкина пригласила главу города принять участие в финале федеральной программы «Я в деле», где представят 15 проектов молодежного предпринимательства. Эдуард Соснин принял приглашение. Он поможет с выбором площадки для проведения финала программы и выступит в качестве ее эксперта.
Среди других поступивших предложений в адрес главы Перми — организация общегородского бала с танцующими фонтанами на эспланаде, создание мест для общения с однокурсниками и подготовки к лекциям.
Бал уже в этом году может пройти в рамках летнего фестиваля «Город встреч». Что касается мест для коворкинга, то одно из них уже работает в Доме молодежи. Местом для встреч служат городские библиотеки и общественные центры Перми. Пространством для самостоятельной занятости молодежи могут стать модельные библиотеки. Глава Перми поручил подготовить карту коворкингов на территории города и довести ее до сведения через студенческие активы вузов и колледжей.
В завершение встречи Эдуард Соснин выразил уверенность, что «Дни молодого специалиста» помогли участникам мероприятия узнать, как по-настоящему устроена муниципальная служба.
«Надеюсь, что кто-то из вас обязательно захочет присоединиться к нашей дружной и слаженной управленческой команде после окончания учебы. Администрации города нужны смелые и прорывные идеи, амбициозная и ответственная молодежь», — отметил глава Перми.