Глава Перми Эдуард Соснин встретился со студентами вузов города

Бал уже в этом году может пройти в рамках летнего фестиваля «Город встреч». Что касается мест для коворкинга, то одно из них уже работает в Доме молодежи. Местом для встреч служат городские библиотеки и общественные центры Перми. Пространством для самостоятельной занятости молодежи могут стать модельные библиотеки. Глава Перми поручил подготовить карту коворкингов на территории города и довести ее до сведения через студенческие активы вузов и колледжей.