Минниханов и делегация Китая обсудили сотрудничество на рынке венчурных проектов

«Большое спасибо за нашу встречу, за ваше участие в нашем форуме. И конечно же, мы хотели обсудить с вами вопросы сотрудничества между технопарком, который вы представляете, и Республикой Татарстан в сфере технологий, это и аэрокосмическая промышленность, и производство», — сказал Раис РТ в начале встречи.