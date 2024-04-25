Минниханов и делегация Китая обсудили сотрудничество на рынке венчурных проектов

«Большое спасибо за нашу встречу, за ваше участие в нашем форуме. И конечно же, мы хотели обсудить с вами вопросы сотрудничества между технопарком, который вы представляете, и Республикой Татарстан в сфере технологий, это и аэрокосмическая промышленность, и производство», — сказал Раис РТ в начале встречи.
Стороны обсудили вопросы развития двухсторонних отношений и укрепления деловых контактов в части венчурного инвестирования, сотрудничества на рынке венчурных проектов. Кроме того, были затронуты темы взаимодействия в сфере создания технопарков и их современного развития, в том числе в части трансфера технологий.