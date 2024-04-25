Министр предпринимательства и туризма Башкирии покинул свой пост

Добавим, что Рустем Афзалов занял пост министра предпринимательства и туризма в апреле 2022 года. Ранее он был мэром Сибая.
Исполняющим обязанности министра назначен замминистра Ильнур Тактаев.
В Башкирии министр предпринимательства и туризма республики Рустем Афзалов покинул свой пост. Об этом сообщает РБК-Уфа со ссылкой на источник в правительстве.
Добавим, что Рустем Афзалов занял пост министра предпринимательства и туризма в апреле 2022 года. Ранее он был мэром Сибая.
Исполняющим обязанности министра назначен замминистра Ильнур Тактаев.