В Казахстане госнаградам присвоят имена героев Великой Отечественной войны — закон

АСТАНА, 25 апр — Sputnik. Имена героев Второй мировой войны присвоят к степеням ордена «Айбын», который вручается военнослужащим и сотрудникам других силовых структур за проявленную храбрость и отвагу.
Депутаты сената приняли поправки в закон о госнаградах.
Так, І степени ордена «Айбын» дано имя Сагадата Нурмагамбетова, ІІ степени — Бауыржана Момышулы, орден «Айбын» ІІІ степени будет носить имя Рахымжана Кошкарбаева.
«Закон внесет вклад в увековечивание памяти о воинской доблести прославленных героев, укреплению казахстанской гражданской идентичности, а также развитию военно-патриотического воспитания».
Герои, чьи имена связали с орденом «Айбын»
Сагадат Нурмагамбетов — Герой Советского Союза, первый министр обороны Казахстана с 1992 по 1995 годы, в 1994 году награжден почетным званием Халық Қаһарманы.
Бауыржан Момышулы — Герой Советского Союза, легендарный воин-панфиловец, командир Красной армии, в мирное время занимался литературой и оставил богатое наследие.
Рахымжан Кошкарбаев — офицер Красной армии, одним из первых водрузивший знамя Победы на лестнице Рейхстага, Халық Қахарманы.