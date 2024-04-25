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В Казахстане госнаградам присвоят имена героев Великой Отечественной войны — закон

В преддверии праздника Победы сенаторы решили связать имена народных героев с наградой за храбрость и отвагу.

Источник: Пресс-служба акима Туркестанской области

АСТАНА, 25 апр — Sputnik. Имена героев Второй мировой войны присвоят к степеням ордена «Айбын», который вручается военнослужащим и сотрудникам других силовых структур за проявленную храбрость и отвагу.

Депутаты сената приняли поправки в закон о госнаградах.

Так, І степени ордена «Айбын» дано имя Сагадата Нурмагамбетова, ІІ степени — Бауыржана Момышулы, орден «Айбын» ІІІ степени будет носить имя Рахымжана Кошкарбаева.

«Закон внесет вклад в увековечивание памяти о воинской доблести прославленных героев, укреплению казахстанской гражданской идентичности, а также развитию военно-патриотического воспитания».

отметил сенатор Андрей Лукин.

Герои, чьи имена связали с орденом «Айбын»

Сагадат Нурмагамбетов — Герой Советского Союза, первый министр обороны Казахстана с 1992 по 1995 годы, в 1994 году награжден почетным званием Халық Қаһарманы.

Бауыржан Момышулы — Герой Советского Союза, легендарный воин-панфиловец, командир Красной армии, в мирное время занимался литературой и оставил богатое наследие.

Рахымжан Кошкарбаев — офицер Красной армии, одним из первых водрузивший знамя Победы на лестнице Рейхстага, Халық Қахарманы.