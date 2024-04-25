Путин назвал финансовую модель ВСМ уникальной

«Что касается ВСМ. Это, как вы сказали, могло бы быть моделью для других подобных проектов. Во-первых, у нас других подобных проектов нет, у нас есть другие, но не подобные. Они большие, мощные, работы там всем хватит, а может ли эта модель финансовая — я не знаю, потому что она в известной степени уникальная», — ответил президент.