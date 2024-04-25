В Уфе появятся новые улицы

Улицы расположены западнее села Федоровка в Калининском районе столицы:
- улица Композитора Сальманова;
- улица Бахытгалея Батанова;
- улица Фарита Бикбулатова;
- улица Героя Салиха Валеева.
Рафик Сальманов (1917−2003) — башкирский композитор и общественный деятель, один из основоположников башкирской профессиональной музыки.
Бахытгалей Батанов (1954−2023) — уникальный строитель, мелиоратор. Более сотни водохранилищ, гидротехнических сооружений в республике появились именно благодаря ему.
Фарит Бикбулатов (1936−2016) — почетный гражданин Уфы за заслуги в развитии музыкального искусства и национальной культуры, активное участие в жизни города.
Салих Валеев (1912−1970) — герой Советского Союза, младший лейтенант. На фронте Великой Отечественной войны с 1941 года. Форсировал реку Днепр в 1943 году на Украине и, командуя взводом, удержал плацдарм до подхода основных сил.