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В Уфе появятся новые улицы

В названиях четырех новых улиц Уфы увековечены имена выдающихся жителей Башкортостана. Об этом сообщает ГУ архитектуры и градостроительства администрации Уфы.

Улицы расположены западнее села Федоровка в Калининском районе столицы:

  • улица Композитора Сальманова;
  • улица Бахытгалея Батанова;
  • улица Фарита Бикбулатова;
  • улица Героя Салиха Валеева.

Рафик Сальманов (1917−2003) — башкирский композитор и общественный деятель, один из основоположников башкирской профессиональной музыки.

Бахытгалей Батанов (1954−2023) — уникальный строитель, мелиоратор. Более сотни водохранилищ, гидротехнических сооружений в республике появились именно благодаря ему.

Фарит Бикбулатов (1936−2016) — почетный гражданин Уфы за заслуги в развитии музыкального искусства и национальной культуры, активное участие в жизни города.

Салих Валеев (1912−1970) — герой Советского Союза, младший лейтенант. На фронте Великой Отечественной войны с 1941 года. Форсировал реку Днепр в 1943 году на Украине и, командуя взводом, удержал плацдарм до подхода основных сил.