В Уфе появятся новые улицы

Салих Валеев (1912−1970) — герой Советского Союза, младший лейтенант. На фронте Великой Отечественной войны с 1941 года. Форсировал реку Днепр в 1943 году на Украине и, командуя взводом, удержал плацдарм до подхода основных сил.