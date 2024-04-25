Глава администрации Гукова Евгений Гриненко ушел в отставку

«Вместе с тем уверен, что на каждом этапе наступает время подведения итогов, оценки сделанного, личного видения и формирования дальнейших планов. Это право есть у каждого. Для себя эту черту подвожу сегодня. Исходя из этого принял решение досрочно прекратить свои полномочия по собственному желанию», — сообщил глава администрации.