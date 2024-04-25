Глава администрации Гукова Евгений Гриненко ушел в отставку

Гриненко написал, что за год своей работы он встретился со многими гуковчанами, выстроил с горожанами диалог.
«Многие сложности, с которыми мне пришлось столкнуться на посту, были связаны с ограниченностью городского бюджета. По многим направлениям есть видимые достигнутые результаты. Часть задач уже исполнена, по ряду направлений заложен фундамент, который позволит уверенно двигаться вперёд».
Глава администрации отметил, что во всех начинаниях и трудностях он ощущал поддержку губернатора Ростовской области Василия Голубева, депутатов, общественных организаций, представителей бизнеса и местных жителей.
«Вместе с тем уверен, что на каждом этапе наступает время подведения итогов, оценки сделанного, личного видения и формирования дальнейших планов. Это право есть у каждого. Для себя эту черту подвожу сегодня. Исходя из этого принял решение досрочно прекратить свои полномочия по собственному желанию», — сообщил глава администрации.
Гриненко добавил, что его решение «носит сугубо личный характер, мотивы его внутренние, в нем нет политического либо другого внешнего подтекста».
«Спасибо всем гуковчанам за совместную конструктивную и продуктивную работу. Расцениваю полученный опыт как бесценный», — подытожил Гриненко.