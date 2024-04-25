В Астане создадут новый район

В Астане из-за роста численности населения, активного развития градостроительной инфраструктуры, а также для оптимизации административно-территориального управления намерены создать новый район. Об этом говорится в проекте постановления, опубликованном на портале «Открытые НПА».
Ранее председатель столичного маслихата Ерлан Каналимов инициировал создание шестого района в Астане. Для этого предлагается разделить район «Алматы» на две части:
- северную, которая сохранит свое историческое наименование — район «Алматы», площадь которого составит 8 518 га;
- южную, которая будет новым административным районом с новым названием общей площадью 6 953 га.
В пояснительной записке говорится, что создание нового района «положительно повлияет на инженерно-транспортную, коммунальную инфраструктуру и процесс администрирования, благоустройства, санитарной очистки, озеленения и других актуальных вопросов жителей».
По данным на 1 февраля 2024 года, площадь Астаны составляет 797,3 кв. км, в том числе:
- район Алматы −154,7 кв. км;
- район Сарыарка — 67,7 кв. км;
- район Есиль — 200,2 кв. км;
- район Байконыр — 181,2 кв. км;
- район Нура — 193,3 кв. км.