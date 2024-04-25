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В Астане создадут новый район

Для этого предлагают реорганизовать район «Алматы».

Источник: Kapital.kz

В Астане из-за роста численности населения, активного развития градостроительной инфраструктуры, а также для оптимизации административно-территориального управления намерены создать новый район. Об этом говорится в проекте постановления, опубликованном на портале «Открытые НПА».

Ранее председатель столичного маслихата Ерлан Каналимов инициировал создание шестого района в Астане. Для этого предлагается разделить район «Алматы» на две части:

  • северную, которая сохранит свое историческое наименование — район «Алматы», площадь которого составит 8 518 га;
  • южную, которая будет новым административным районом с новым названием общей площадью 6 953 га.

В пояснительной записке говорится, что создание нового района «положительно повлияет на инженерно-транспортную, коммунальную инфраструктуру и процесс администрирования, благоустройства, санитарной очистки, озеленения и других актуальных вопросов жителей».

По данным на 1 февраля 2024 года, площадь Астаны составляет 797,3 кв. км, в том числе:

  • район Алматы −154,7 кв. км;
  • район Сарыарка — 67,7 кв. км;
  • район Есиль — 200,2 кв. км;
  • район Байконыр — 181,2 кв. км;
  • район Нура — 193,3 кв. км.