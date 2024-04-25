В Караганде проходят сборы военных психологов

«Психология в воинской среде имеет особое место, ведь изучение морально-психологических данных военнослужащего начинается с самого призыва, то есть в военкомате. Психологам необходимо повышать свою квалификацию, ведь они ежедневно проходят через потоки разных характеров и мыслей, изучают не только солдат, но и военнослужащих по контракту и офицеров. Основные цели сборов — это повышение профессиональной подготовки, обучение психологов формам и методам психологической работы, обобщение передового опыта работы психологов на обеспечение здорового морально-психологического состояния военнослужащих».