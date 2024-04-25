В Караганде проходят сборы военных психологов

В мероприятии под руководством заместителя Командующего региональным командованием Орталық по воспитательной и социально-правовой работе полковника Берика Токтарова приняли участие психологи из СКО, Акмолинской, Карагандинской и Костанайской области, а также специалисты психологи из воинской части 52859 гражданской обороны, ДУИС И ДП Карагандинской области.
«Психология в воинской среде имеет особое место, ведь изучение морально-психологических данных военнослужащего начинается с самого призыва, то есть в военкомате. Психологам необходимо повышать свою квалификацию, ведь они ежедневно проходят через потоки разных характеров и мыслей, изучают не только солдат, но и военнослужащих по контракту и офицеров. Основные цели сборов — это повышение профессиональной подготовки, обучение психологов формам и методам психологической работы, обобщение передового опыта работы психологов на обеспечение здорового морально-психологического состояния военнослужащих».
В течение трех дней с психологами планируются проведение практических, инструкторско-методических и показных занятий, организация и проведения психологической работы, обмен мнениями по наиболее актуальным и спорным вопросам психологической работы, вопросы профилактики и предупреждения суицидального поведения среди личного состава.