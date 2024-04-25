На какую сумму поддержат в Беларуси малый и средний бизнес в 2024 году

На днях в Беларуси был подписан закон по вопросам предпринимательской деятельности. Документ в том числе корректирует структуру бизнеса, устанавливая ограничения на виды деятельности для индивидуальных предпринимателей.
В Минэкономики назвали некоторые виды деятельности, которыми разрешат заниматься ИП.
Прописана в документе и финансовая поддержка для малого и среднего предпринимательства, в том числе появилась возможность возмещать часть капитальных затрат на инвестпроекты с привлечением кредитов Банка развития.
По словам Дмитрия Кийко, в текущем году планируется направить на поддержку малого и среднего бизнеса 6,43 млрд рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета — 11,26 млн, местных бюджетов — 12,5 млн, банков-партнеров — 6,4 млрд.
В 2023 году по госпрограмме «Малое и среднее предпринимательство» всего выделено более 10 млрд рублей.