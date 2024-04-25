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На какую сумму поддержат в Беларуси малый и средний бизнес в 2024 году

В 2024 году на поддержку малого и среднего предпринимательства выделено почти 6,5 млрд рублей. Об этом в интервью БелТА рассказал﻿ первый заместитель министра финансов Дмитрий Кийко.

На днях в Беларуси был подписан закон по вопросам предпринимательской деятельности. Документ в том числе корректирует структуру бизнеса, устанавливая ограничения на виды деятельности для индивидуальных предпринимателей.

В Минэкономики назвали некоторые виды деятельности, которыми разрешат заниматься ИП.

Прописана в документе и финансовая поддержка для малого и среднего предпринимательства, в том числе появилась возможность возмещать часть капитальных затрат на инвестпроекты с привлечением кредитов Банка развития.

По словам Дмитрия Кийко, в текущем году планируется направить на поддержку малого и среднего бизнеса 6,43 млрд рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета — 11,26 млн, местных бюджетов — 12,5 млн, банков-партнеров — 6,4 млрд.

В 2023 году по госпрограмме «Малое и среднее предпринимательство» всего выделено более 10 млрд рублей.

экономика