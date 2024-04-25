В благодарность за героизм и Победу. Материальную помощь к 9 Мая получат 415 жителей Могилева

Ветерану исполнилось 96 лет. Когда началась война, в силу возраста на фронт юношу не взяли, однако победа советского народа не осталась без его личного вклада в общее дело: Федор Антонович пошел в партизаны, и потом уже в разведку. На его век пришлись не только годы военного лихолетья, но также голод и разруха послевоенного времени. Вместе с супругой, а также жителями большой советской страны прошли через множество испытаний на пути к возрождению экономики и народного хозяйства, радовались становлению молодого белорусского государства.