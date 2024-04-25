В благодарность за героизм и Победу. Материальную помощь к 9 Мая получат 415 жителей Могилева

Ветерану исполнилось 96 лет. Когда началась война, в силу возраста на фронт юношу не взяли, однако победа советского народа не осталась без его личного вклада в общее дело: Федор Антонович пошел в партизаны, и потом уже в разведку. На его век пришлись не только годы военного лихолетья, но также голод и разруха послевоенного времени. Вместе с супругой, а также жителями большой советской страны прошли через множество испытаний на пути к возрождению экономики и народного хозяйства, радовались становлению молодого белорусского государства.
По словам супругов, за прожитые годы пришло четкое понимание ценности мира, спокойствия и созидательного труда, а также стремление сохранить все эти достижения для жизни будущих поколений. «Всего хорошего — доброго здоровья и счастья всем нам, — подчеркивает ветеран. — Чтобы жили мирно, и чтобы больше такой войны не видели».
Сегодня в гостях у ветерана не только подрастающее поколение, учащиеся средней школы № 25, но и заместитель главы администрации Ленинского района Могилева Алексей Шарай.
«Время проходит, и некоторые начинают ставить под сомнение подвиги и заслуги наших дедов и прадедов. Считаю это абсолютно неправильным, поэтому сегодня вдвойне важно услышать о той Великой Победе именно из уст участника войны. То, о чем рассказывают наши ветераны, ценно и значимо для последующих поколений. Это позволит избежать искажения исторического прошлого, что влечет за собой страшные последствия для любого народа».
Как отметили в Могилевском горисполкоме, в преддверии 9 Мая долг всех белорусов — поблагодарить ветеранов Великой Отечественной войны за их героизм, вклад в Победу и наше мирное небо над головой. Поэтому важно горячо и сердечно поздравить их с предстоящим праздником, уделить внимание, передать материальную помощь и вручить подарки. Так, в соответствии с решением главы государства с 25 апреля по 4 мая будут производиться выплаты ко Дню Победы. В Могилеве их получат 35 ветеранов и более 380 представителей отдельных категорий.