Как будут праздновать День Победы в Севастополе — Развожаев

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр — РИА Новости Крым. В этом году 9 мая в Севастополе будут отмечать не только День Победы, но и восьмидесятую годовщину освобождения города от фашистов. По поручению президента РФ праздничные мероприятия в честь этого события пройдут во всех городах-героях России, напомнил в эфире канала СТВ губернатор Севастополя Михаил Развожаев.