Как будут праздновать День Победы в Севастополе — Развожаев

«Президент также поручил дополнительно всем федеральным органам власти подключиться к тому, чтобы дата восьмидесятилетия освобождения Севастополя, которая совпадает с Днем Победы, в этом году была отдельно отмечена», — сообщил он.
И добавил, что будут и «разговоры о важном» в школах, посвященные Севастополю, различные культурные мероприятия во всех городах России, прежде всего в городах-героях.
В Севастополе из соображений безопасности пока нет возможности проводить такие массовые мероприятия, как Бессмертный полк или традиционный парад. Атмосферу праздника будут создавать точечные мероприятия в разных районах.
«Будут праздничные концерты, встречи с ветеранами, даже онлайн-конференцию проведем между нашими ветеранами-севастопольцами и их однополчанами из Москвы. Выставки будут различные. Бессмертный полк пройдет в онлайн-режиме, такой опыт у Севастополя уже был в период пандемии. Город будет жить праздником, но соблюдая при этом максимальные меры безопасности», — рассказал Михаил Развожаев.
Губернатор напомнил, что в Севастополе уже производятся традиционные праздничные выплаты ветеранам и установленные по инициативе президента России выплаты жителям осажденного города. Для этих категорий состоится также традиционный концерт.
19 февраля Владимир Путин поручил создать оргкомитет по празднованию 80-летия освобождения города-героя Севастополя в государственном масштабе. В тот же день было принято решение установить федеральные выплаты жителям, пережившим вторую героическую осаду города.