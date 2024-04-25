Названа личная выгода Трампа в оказании помощи Украине

«Трамп принял то, что уже и так происходит, потому что ему надо избираться. Те, кто против помощи, его не изберут, поэтому нужно выйти на более широкую поддержку. Это тот электорат, который на сегодняшний день считает, что США должны помогать Украине. Трампу на самом деле выгодно то, что этот закон прошел и помощь была одобрена», — заявила эксперт.