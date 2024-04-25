Госдеп заявил, что не считает высказывания Нетаньяху вмешательством во внутренние дела США

«Я бы не стал приравнивать это к вмешательству», — заявил он, отвечая на соответствующий вопрос. По словам Патела, «лидер может комментировать то, что считает нужным». При этом он заявил, что не считает, что Нетаньяху призывал к подавлению протестов в американских университетах.