Госдеп заявил, что не считает высказывания Нетаньяху вмешательством во внутренние дела США

ВАШИНГТОН, 25 апреля. /ТАСС/. Госдепартамент не считает высказывания премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о протестах в поддержку Палестины в американских университетах вмешательством во внутренние дела страны. Об этом заявил на брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.
«Я бы не стал приравнивать это к вмешательству», — заявил он, отвечая на соответствующий вопрос. По словам Патела, «лидер может комментировать то, что считает нужным». При этом он заявил, что не считает, что Нетаньяху призывал к подавлению протестов в американских университетах.
«Премьер-министр может выступать с любыми угодными ему комментариями. Мы же продолжим уделять внимание тому, что происходит в этой стране [США]», — продолжил представитель Госдепа, отметив, что США оставляют на усмотрение канцелярии Нетаньяху «какие-либо пояснения относительно его комментариев».
Ранее Нетаньяху выразил возмущение по поводу продолжающихся в университетах США протестов в поддержку Палестины, назвал их антисемитскими, и потребовал пресечь эти выступления. По оценке премьера, в США и во всем западном обществе наблюдается «экспоненциальный рост антисемитизма», грозящий «ужасными последствиями».
25 апреля американская полиция сообщила, что по меньшей мере 127 человек были задержаны в ходе проходящих в кампусах американских университетов масштабных протестов против действий Израиля в палестинском анклаве. Из них в Университете Южной Калифорнии задержали 93 студента, в Техасском университете — 34. 18 апреля полиция Нью-Йорка задержала по меньшей мере 100 студентов Колумбийского университета, которые организовали митинг в поддержку Палестины.