Дерипаска не ждет приглашения на должность в новое правительство РФ

Правительство РФ в день инаугурации вновь избранного президента страны сложит свои полномочия, в России начнется процесс формирования нового состава кабмина. Впервые правительство будет полностью сформировано по новым правилам, установленным поправкой к Конституции РФ, одобренной в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года. Так, председатель правительства, его заместители и федеральные министры будут назначаться президентом после утверждения их кандидатур Госдумой. Исключение составляют руководители МВД, МЧС, Минобороны, МИД и Минюста, которых глава государства будет назначать после консультаций с Совфедом.