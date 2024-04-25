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Дерипаска не ждет приглашения на должность в новое правительство РФ

Бизнесмен заверил, что предложений войти в новый кабмин не будет.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Бизнесмен Олег Дерипаска не ждет приглашения на должность в новое правительство РФ. Об этом он сообщил в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

«Не волнуйтесь. Их не будет», — сказал он, комментируя возможные предложения войти в новый кабмин.

«У нас профессионалы — только вы», — добавил он, обращаясь к журналистам.

Правительство РФ в день инаугурации вновь избранного президента страны сложит свои полномочия, в России начнется процесс формирования нового состава кабмина. Впервые правительство будет полностью сформировано по новым правилам, установленным поправкой к Конституции РФ, одобренной в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года. Так, председатель правительства, его заместители и федеральные министры будут назначаться президентом после утверждения их кандидатур Госдумой. Исключение составляют руководители МВД, МЧС, Минобороны, МИД и Минюста, которых глава государства будет назначать после консультаций с Совфедом.