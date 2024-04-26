Украина может атаковать Крым ракетами ATACMS — Пентагон

В среду Пентагон подтвердил РИА Новости передачу Украине оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности для использования, как утверждается, «в пределах суверенной украинской территории». По словам собеседника агентства, ракеты вошли в пакет военной помощи, анонсированный в марте, и в апреле оказались на Украине. СМИ сообщают, что украинцы уже дважды применили их против целей в глубоком российском тылу.
«Украинские силы смогут использовать недавно поставленную… ракетную систему большой дальности для того, чтобы эффективно атаковать российские силы в… Крыму», — говорится в сообщении издания.
По словам чиновников, целью для использования систем большей дальности будет «усиление давления» на полуостров.
24 апреля Пентагон подтвердил передачу Украине оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности для использования «в пределах суверенной украинской территории».
20 апреля Палата представителей Конгресса США большинством голосов приняла законопроект о выделении дополнительной помощи Украине, а также Израилю и Тайваню на военные нужды. Позже за это проголосовал Сенат. Согласно документу, Киеву выделяется 61 миллиард долларов. Президент США Джо Байден подписал закон о помощи Украине и другим союзникам 24 апреля. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что переброска вооружений на Украину начнется немедленно. Сообщалось, что среди прочего Украина получит оперативно-тактические дальнобойные ракеты ATACMS в рамках нового пакета помощи. Военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков оценил эти действия США как открытое финансирование терроризма на территории России.