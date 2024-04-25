В ФАТХ обвинили ХАМАС в том, что Израиль сейчас контролирует Газу

КАИР, 25 апреля. /ТАСС/. Сторонники палестинского движения ФАТХ обвинили руководство ХАМАС в том, что из-за проводимой ими политики Израиль сейчас вновь контролирует сектор Газа. Соответствующее заявление приводит египетский телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария».
«Сектор Газа вернулся под израильский контроль из-за политики ХАМАС. По этой же причине мы вынуждены участвовать в переговорах с Израилем о том, чтобы его войска покинули анклав», — подчеркнули в ФАТХ. В движении отметили, что ХАМАС в настоящий момент стремится стать частью Организации освобождения Палестины, однако «делает это только для того, чтобы сохраниться и выжить».
Между ФАТХ, базирующимся на Западном берегу реки Иордан, и ХАМАС, контролирующим сектор Газа, существуют серьезные разногласия, которые до сих пор не удалось нивелировать, несмотря на многочисленные встречи представителей различных палестинских фракций. Последние переговоры такого рода прошли 1 марта в Москве: тогда стороны заявили о единстве действий в противостоянии агрессии в Газе. Однако уже 15 марта в ХАМАС подвергли серьезной критике решение президента Палестины Махмуда Аббаса о формировании нового правительства технократов и обвинили его в «отрыве от реальности». В ответ ФАТХ упрекнуло радикалов в том, что их действия 7 октября 2023 года не были согласованы с остальными движениями и только усугубили положение палестинского народа.