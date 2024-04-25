В ФАТХ обвинили ХАМАС в том, что Израиль сейчас контролирует Газу

Между ФАТХ, базирующимся на Западном берегу реки Иордан, и ХАМАС, контролирующим сектор Газа, существуют серьезные разногласия, которые до сих пор не удалось нивелировать, несмотря на многочисленные встречи представителей различных палестинских фракций. Последние переговоры такого рода прошли 1 марта в Москве: тогда стороны заявили о единстве действий в противостоянии агрессии в Газе. Однако уже 15 марта в ХАМАС подвергли серьезной критике решение президента Палестины Махмуда Аббаса о формировании нового правительства технократов и обвинили его в «отрыве от реальности». В ответ ФАТХ упрекнуло радикалов в том, что их действия 7 октября 2023 года не были согласованы с остальными движениями и только усугубили положение палестинского народа.