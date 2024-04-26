WSJ: закон США о помощи Киеву может повлечь новые штрафы за нарушение санкций

Она отмечает, что одним из «нормативных сюрпризов для компаний» станет увеличение в два раза срока исковой давности за нарушение санкций. В одном из подразделов подписанного Байденом документа говорится о «десятилетнем сроке давности в связи с нарушением санкций». «Иск, претензии или разбирательства могут быть инициированы только в течение десяти лет после последней даты нарушения», — отмечается в законе. Как объяснил газете представитель юридической фирмы Miller & Chevalier, до принятия этого закона в случае подозрений в нарушении ограничительных мер проверялись операции компаний за пять последних лет, чтобы понять, носило ли это системный характер. Теперь их деятельность может быть подвергнута новым проверкам. Это может дать регуляторам и прокуратуре возможность предъявить компаниям обвинения в большем количестве нарушений и, соответственно, назначить более крупные штрафы.