Рябков назвал провокационными заявления Польши о размещении ядерного оружия США

«Ситуация вызывает глубокую озабоченность. Это провокационные дискуссии, это попытка дальнейшего нагнетания напряженности. В евроатлантике и так тяжелейший кризис, спровоцированный Вашингтоном и странами НАТО», — сказал он на пресс-конференции в пресс-центре «Россия сегодня».
Рябков подчеркнул, что если в Польше пойдут по пути дальнейшей эскалации, то «произойдет дальнейший виток напряженности». Именно так можно расценивать эти разговоры о возможном размещении ядерного оружия, «эти вербальные пока что игры с ядерным оружием», добавил замглавы МИД РФ.
«И в целом эта игра очень опасная, ее последствия могут быть слабо предсказуемыми», — резюмировал он.
О переговорах польских властей с коллегами из США по поводу размещения в стране американского ядерного оружия рассказал 22 апреля президент Польши Анджей Дуда. Он подчеркнул, что в случае принятия решения Варшава будет «просто реализовывать общую политику». Позднее в тот день Дуда заявил, что каких-либо решений касательно размещения ядерного оружия в Польше пока что не принято.
Комментируя это, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что российские военные будут анализировать ситуацию, а также сделают всё, чтобы обеспечить безопасность.
Кроме того, 25 апреля, Рябков подчеркнул, что в случае постоянного размещении ядерных объектов стран НАТО на территории Польши, Россия сделает их своей военной целью. Он назвал любые ядерные миссии НАТО совместно с другими странами дестабилизирующим фактором.
22 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что западные страны опасно балансируют на грани прямого военного столкновения ядерных держав. По его словам, сегодня США и их натовские сателлиты по-прежнему одержимы идеей нанести России «стратегическое поражение». Кроме того, депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что в случае появления ядерного оружия США на территории Польши Россия вынуждена будет пойти на ответные шаги. Политик также обвинил Вашингтон и Варшаву в эскалации напряженности в Европе.
Позже в Международной кампании за запрещение ядерного оружия (ICAN) заявили, что страны НАТО нарушат Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), если разместят такие объекты в Польше.