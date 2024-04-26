Рябков назвал провокационными заявления Польши о размещении ядерного оружия США

22 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что западные страны опасно балансируют на грани прямого военного столкновения ядерных держав. По его словам, сегодня США и их натовские сателлиты по-прежнему одержимы идеей нанести России «стратегическое поражение». Кроме того, депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что в случае появления ядерного оружия США на территории Польши Россия вынуждена будет пойти на ответные шаги. Политик также обвинил Вашингтон и Варшаву в эскалации напряженности в Европе.