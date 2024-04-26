Штаб Z при иркутском ЗС обсудил охрану порядка и патриотическое воспитание

Как доложил депутатам представитель полиции, в Приангареь работает 100 добровольных народных дружин (ДНД). С начала года активисты помогли сотрудникам МВД раскрыть больше двадцати преступлений и пресекли свыше 600 административных правонарушений. Первый зам атамана окружного казачьего общества «Прибайкальский казачий круг» предложил расширить эту работу, в частности, организовать патрули дружинников во всех районах Иркутска. Также участники штаба поговорили о воспитательной работе с подростками-правонарушителями, о школьных патриотических мероприятиях. Участвовавшие в заседании общественники выразили готовность присоединиться к этим направлениям.