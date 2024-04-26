Штаб Z при иркутском ЗС обсудил охрану порядка и патриотическое воспитание

В Законодательном Собрании Иркутской области продолжает работать Координационный совета по вопросам патриотического воспитания (Штаб Z). Как рассказали irk.aif.ru в пресс-службе областного парламента, очередное заседание рабочей группы штаба прошло 25 апреля, на нём обсуждали вопросы патриотического воспитания детей и охрану общественного порядка.
Заседание провела зампред комиссии по регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями Елена Крыжановская. В обсуждении участвовали министр образования Приангарья Максим Парфенов, правоохранители и депутаты от всех пяти партий, представленных в ЗС.
Как доложил депутатам представитель полиции, в Приангареь работает 100 добровольных народных дружин (ДНД). С начала года активисты помогли сотрудникам МВД раскрыть больше двадцати преступлений и пресекли свыше 600 административных правонарушений. Первый зам атамана окружного казачьего общества «Прибайкальский казачий круг» предложил расширить эту работу, в частности, организовать патрули дружинников во всех районах Иркутска. Также участники штаба поговорили о воспитательной работе с подростками-правонарушителями, о школьных патриотических мероприятиях. Участвовавшие в заседании общественники выразили готовность присоединиться к этим направлениям.
Ранее «АиФ-Иркутск» рассказывали о рабочей поездке депутатов ЗС в Монголию, где они общались с коллегами-парламентариями и учениками российско-монгольских школ.