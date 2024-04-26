Дипломат оценил резолюцию Европарламента о выборах в России

Ранее ЕП в резолюции призвал страны ЕС не признавать итоги выборов в России. За документ, в котором президентские выборы в России называются недемократическими, проголосовали 493 депутата, против выступили 11 парламентариев, еще 18 — воздержались. Депутаты призвали членов европейского объединения и международное сообщество не признавать легитимными результаты выборов и рекомендовали ограничить отношения с Москвой вопросами регионального мира, гуманитарной проблематики и прав человека.