26 апреля пройдет инаугурация нового мэра Новосибирска Максима Кудрявцева

Местом проведения инаугурации будет Государственный концертный зал им. А. М. Каца. Там же проходила инаугурация предыдущего мэра — Анатолия Локтя. Схема выборов главы Новосибирска принципиально изменилась — теперь жители города напрямую не голосуют, за них это делают депутаты горсовета, но процедура вступления в должность серьезных изменений не претерпела. Избранный мэр должен принести присягу на уставе Новосибирска. В церемонии принимают участие первые лица округа, региона, города, представители различных конфессий, ветеранских и общественных организаций..