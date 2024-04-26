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26 апреля пройдет инаугурация нового мэра Новосибирска Максима Кудрявцева

Торжественная церемония состоится в Государственном концертном зале им. А. М. Каца.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

В пятницу, 26 апреля, новый мэр Новосибирска Максим Кудрявцев официально вступит в должность, пройдя церемонию инаугурации. Это произойдет на внеочередной сессии Совета депутатов города Новосибирска..

Местом проведения инаугурации будет Государственный концертный зал им. А. М. Каца. Там же проходила инаугурация предыдущего мэра — Анатолия Локтя. Схема выборов главы Новосибирска принципиально изменилась — теперь жители города напрямую не голосуют, за них это делают депутаты горсовета, но процедура вступления в должность серьезных изменений не претерпела. Избранный мэр должен принести присягу на уставе Новосибирска. В церемонии принимают участие первые лица округа, региона, города, представители различных конфессий, ветеранских и общественных организаций..

Напомним, выборы нового мэра состоялись 16 апреля. BFM-Новосибирск подробно рассказывал о том, как они прошли. Большое интервью нового мэра Новосибирска Максима Кудрявцева, в котором он рассказывает о своей семье, своих увлечениях и своих планах работа на посту градоначальник, можно прочитать здесь.