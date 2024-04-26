В Белоруссии утвердили обновленную концепцию нацбезопасности

МИНСК, 26 апр — РИА Новости. В Белоруссии официально опубликованы решение Всебелорусского народного собрания (ВНС) об утверждении обновленной концепции нацбезопасности и ее текст.
«Утвердить концепцию национальной безопасности Республики Беларусь. Государственным органам и субъектам гражданского общества … руководствоваться положениями концепции национальной безопасности Республики Беларусь».
Правительству, администрации президента и госсекретариату совбеза поручено обеспечивать координацию деятельности госорганов и субъектов гражданского общества по реализации концепции национальной безопасности и принять иные меры, необходимые для ее реализации.
Опубликованная концепция нацбезопасности содержит перечень национальных интересов Белоруссии в различных сферах: экономике, экологии, военной, социальной, демографической, информационной, научно-технологической, политической.
В ней отмечается, что в стране сформированы и совершенствуются условия для предотвращения и нейтрализации различных угроз нацбезопасности. «Система обеспечения национальной безопасности адаптирована под реалии обстановки, функционирует устойчиво и обеспечивает решение стоящих перед ней задач», — говорится в документе.
«Государственная граница Республики Беларусь не является предметом территориальных споров и притязаний, ее охрана надежно обеспечивается. Состояние пограничной безопасности стабильное».
Военный потенциал, состояние оборонительных систем находятся на уровне, достаточном для выполнения задач по вооруженной защите Белоруссии в любых условиях, подчеркивается в документе.
В нем прописаны стратегические союзнические отношения с Российской Федерацией, всестороннее сотрудничество с другими дружественными государствами в рамках интеграционных объединений, укрепление стратегического партнерства с КНР и многоплановое взаимодействие с другими государствами, уважающими взгляды и интересы Минска.
Также перечислены основные угрозы нацбезопасности. Среди них — посягательства на независимость, территориальную целостность, вмешательство извне во внутренние дела и использование извне против Минска инструментов «мягкой силы», проявления экстремизма, терроризм, деятельность иностранных спецслужб во вред Белоруссии, разрушение международной архитектуры безопасности, подготовка использования военной силы против республики, нагнетание противостояния между обществом и государством, санкции и потеря рынков, депопуляция, утрата значительной частью граждан традиционных нравственных ценностей, нарушение киберустойчивости, проникновение идеологии нацизма и другие.
В концепции отмечена необходимость сохранения глобальной роли ООН в обеспечении международной безопасности, противостояния практике инструментализации ООН для давления на суверенные государства. Приписана заинтересованность в содействии устранению дисбалансов в функционировании ОБСЕ, недопущении злоупотребления ее механизмами для оказания давления на Белоруссию. Также в концепции заложены тезисы об активном участии Белоруссии в деятельности ОДКБ, о сохранении и укреплении Союзного государства с РФ, о поддержании прагматичного диалога с ЕС, США и другими западными странами по вопросам, представляющим взаимный интерес, в том числе в целях отмены санкций и нормализации отношений.