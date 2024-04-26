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Губернатор Олег Кожемяко и начальник полиции Приморья Александр Табакаев награждены медалями

Награды вручили на совете ДФО во Владивостоке.

Источник: PrimaMedia.ru

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко получил медаль «За укрепление боевого содружества» за активное участие и оказание помощи военнослужащим, находящимся в зоне проведения СВО, сообщает ИА PrimaMedia.

Награду ему на совете ДФО, который проходит во Владивостоке в эти минуты, вручил врио командующего войсками ВВО Михаил Носулев.

Также медали военачальник вручил губернаторам Магаданской области, Камчатского края и Чукотского автономного округа.

Также полпред президента Юрий Трутнев вручил начальнику полиции Приморья Александру Табакаеву медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». Медали ордена генерал-майор полиции удостоен за заслуги в поддержании законности и правопорядка, высокие личные показатели в служебной деятельности.

«Спасибо всем губернаторам, считаю, что награды заслуженны, работа действительно ведется», — сказал полпред президента Юрий Трутнев после награждения.