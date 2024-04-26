Губернатор Олег Кожемяко и начальник полиции Приморья Александр Табакаев награждены медалями

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко получил медаль «За укрепление боевого содружества» за активное участие и оказание помощи военнослужащим, находящимся в зоне проведения СВО, сообщает ИА PrimaMedia.
Награду ему на совете ДФО, который проходит во Владивостоке в эти минуты, вручил врио командующего войсками ВВО Михаил Носулев.
Также медали военачальник вручил губернаторам Магаданской области, Камчатского края и Чукотского автономного округа.
Также полпред президента Юрий Трутнев вручил начальнику полиции Приморья Александру Табакаеву медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». Медали ордена генерал-майор полиции удостоен за заслуги в поддержании законности и правопорядка, высокие личные показатели в служебной деятельности.
«Спасибо всем губернаторам, считаю, что награды заслуженны, работа действительно ведется», — сказал полпред президента Юрий Трутнев после награждения.