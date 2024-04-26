В ЕС заподозрили Китай в планах редактировать геном китайских солдат

«Органы безопасности уделяют пристальное внимание деятельности компаний, связанных с правительством Китая и военными, таких как BGI Group и MGI, которые хотят доминировать в этой отрасли. (…) Службы безопасности предупреждают, что генетические базы данных могут быть использованы для нападения на людей и этнические группы на основе их генетического профиля, для генной инженерии собственных солдат или для изменения вирусов», — говорится в сообщении.