Владимир Путин объяснил возврат в госсобственность ЧЭМК и «Макфы»

«В последнее время правоохранительные органы возбудили ряд дел по возврату в государственную собственность некоторых активов. Хотел бы подчеркнуть, речь идет не о пересмотре приватизации, мы с вами говорили об этом на предыдущей встрече, а о случаях, когда действия или бездействия собственников предприятий, имущественных комплексов наносят прямой ущерб безопасности страны и национальным интересам», — сказал глава государства на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.
«И добавлю: для объяснения претензий собственникам недопустимы никакие формальные поводы и зацепки, например, если актив был приватизирован в начале 1990-х годов по согласованию только с регионом, без участия федерального центра. Федеральное правительство в то время само упустило из внимания эти сделки. Сейчас не буду говорить, сознательно это было сделано или нет, не важно. Но факт остается фактом: правительство не проконтролировало, не сделало то, что должно было сделать в соответствии с тогдашней нормативной базой, а значит, претензии к нынешним собственникам активов неуместны. Особенно к тем, кто нормально, успешно работает, решает социальные вопросы, помогает обеспечивать национальную безопасность», — уточнил Путин.
Также он отметил, что все предпринимательское сообщество вместе с государством достигает национальных целей развития.
«Такое конструктивное партнерство, наш опыт совместных действий в непростых, экстраординарных условиях последних лет позволяет успешно справляться с внешними трудностями, формирует прочную основу для воплощения стратегических планов, о которых было сказано в недавнем послании федеральном собранию», — сказал президент РФ.
В феврале этого года Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к Юрию и Людмиле Антиповым и компании «Эталон» об истребовании в пользу государства акций АО «Челябинский электрометаллургический комбинат», «Серовский завод ферросплавов» и «Кузнецкие ферросплавы». Спор касался акционирования предприятий и их передачи в частную собственность.
В конце марта заместитель Генпрокурора подал в Центральный райсуд Челябинска иск к «Макфе», одному из крупнейших в РФ производителей макарон, и аффилированным с ней юридическим лицам об обращении в доход государства имущества. По существу суд рассмотрит иск о передаче активов «Макфы» государству 6 мая.