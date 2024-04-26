По-хозяйски забрал свои слова обратно: мэр Слюдянки решил остаться на посту

«Особенно запомнились слова одной женщины о том, что им, волонтёрам, в их деятельности нужен крепкий тыл, что не время сейчас предаваться эмоциям, а нужно сообща делать общее дело, — написал Сендзяк, отметив, что люди уже собрали “многие сотни” подписей в его поддержку. — Сегодня я отозвал своё заявление о досрочном сложении полномочий. Сделал это, потому что считаю себя не вправе не откликнуться на призывы людей. В конечном итоге, меня выбрали наши жители и я не могу проигнорировать их мнение».