По-хозяйски забрал свои слова обратно: мэр Слюдянки решил остаться на посту

О своем новом решении чиновник объявил в своём Telegram-канале:
«В начале апреля во время своего ежегодного отчёта я объявил о намерении досрочно сложить с себя полномочия главы в связи с вынесенным решением районного суда. С которым, повторю, я не согласен, считаю его несправедливым и в связи с этим предпринимаю все меры, чтобы обжаловать его в вышестоящих инстанциях в рамках действующего законодательства».
По словам слюдянского градоначальника, «намерение было обдуманным и искренним», но за три недели местные жители и депутаты гордумы смогли его переубедить.
«Особенно запомнились слова одной женщины о том, что им, волонтёрам, в их деятельности нужен крепкий тыл, что не время сейчас предаваться эмоциям, а нужно сообща делать общее дело, — написал Сендзяк, отметив, что люди уже собрали “многие сотни” подписей в его поддержку. — Сегодня я отозвал своё заявление о досрочном сложении полномочий. Сделал это, потому что считаю себя не вправе не откликнуться на призывы людей. В конечном итоге, меня выбрали наши жители и я не могу проигнорировать их мнение».
Здесь, наверное, стоит напомнить, что буквально накануне того, как Владимир Сендзяк изменил свое решение покинуть пост мэра из-за имеющегося у него условного срока по уголовному делу, другой чиновник его уровня — мэр Тайшетского района Александр Величко — был уволен со своего поста «в связи с утратой доверия».