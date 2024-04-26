Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

По-хозяйски забрал свои слова обратно: мэр Слюдянки решил остаться на посту

Мэр Слюдянки Владимир Сендзяк передумал уходить в отставку и отозвал заявление о досрочном сложении полномочий, поданное им в начале апреля из-за уголовного срока за превышение полномочий при приемке благоустройства центральной городской площади, который ему в феврале назначил суд, сообщает ИА «ТК Город».

Источник: Соцсети

О своем новом решении чиновник объявил в своём Telegram-канале:

«В начале апреля во время своего ежегодного отчёта я объявил о намерении досрочно сложить с себя полномочия главы в связи с вынесенным решением районного суда. С которым, повторю, я не согласен, считаю его несправедливым и в связи с этим предпринимаю все меры, чтобы обжаловать его в вышестоящих инстанциях в рамках действующего законодательства».

По словам слюдянского градоначальника, «намерение было обдуманным и искренним», но за три недели местные жители и депутаты гордумы смогли его переубедить.

«Особенно запомнились слова одной женщины о том, что им, волонтёрам, в их деятельности нужен крепкий тыл, что не время сейчас предаваться эмоциям, а нужно сообща делать общее дело, — написал Сендзяк, отметив, что люди уже собрали “многие сотни” подписей в его поддержку. — Сегодня я отозвал своё заявление о досрочном сложении полномочий. Сделал это, потому что считаю себя не вправе не откликнуться на призывы людей. В конечном итоге, меня выбрали наши жители и я не могу проигнорировать их мнение».

При этом, глава Слюдянки признался, что не знает, «к каким последствиям это приведёт» и «когда будет решение апелляционного суда и каким будет это решение».

Здесь, наверное, стоит напомнить, что буквально накануне того, как Владимир Сендзяк изменил свое решение покинуть пост мэра из-за имеющегося у него условного срока по уголовному делу, другой чиновник его уровня — мэр Тайшетского района Александр Величко — был уволен со своего поста «в связи с утратой доверия».