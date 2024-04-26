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Дальневосточных губернаторов наградили за помощь бойцам СВО

Губернаторам четырех регионов ДФО вручили медали «За укрепление боевого содружества».

Источник: Полпредство в ДФО

Врио командующего войсками Восточного военного округа Михаил Носулев вручил медали «За укрепление боевого содружества» руководителям четырех регионов Дальнего Востока. Награды получили губернатор Приморского края Олег Кожемяко, глава Камчатки Владимир Солодов, руководитель Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов и Магаданской области Сергей Носов, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу полномочного представителя президента России в ДВФО.

Отмечается, что руководители регионов получили награды за активное участие и оказание помощи бойцам, которые принимают участие в специальной военной операции.

Награждение произошло перед началом заседания Совета Дальневосточного федерального округа, который прошел во Владивостоке под председательством вице-премьера, полномочного представителя президента РФ в ДВФО Юрия Трутнева.