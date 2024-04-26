В правительстве Башкирии обсудили проведение весеннего призыва.

В правительстве Башкирии состоялось первое в этом году заседание призывной комиссии. Его провёл вице-премьер республики Ирек Сагитов. Он отметил, что в этом году в регионе будут призваны более пяти тысяч новобранцев. При этом они не будут проходить срочную службу на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также не будут привлекаться к участию в специальной военной операции.