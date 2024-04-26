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В правительстве Башкирии обсудили проведение весеннего призыва

В правительстве Башкирии обсудили проведение весеннего призыва.

Источник: пресс-служба военного комиссариата РБ

В правительстве Башкирии состоялось первое в этом году заседание призывной комиссии. Его провёл вице-премьер республики Ирек Сагитов. Он отметил, что в этом году в регионе будут призваны более пяти тысяч новобранцев. При этом они не будут проходить срочную службу на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также не будут привлекаться к участию в специальной военной операции.

В ходе совещания было отмечено, что Башкирия продолжает сохранять лидерские позиции в Центральном военном округе в вопросах призыва не только по количеству отправляемых на военную службу граждан, но и по организации всего комплекса мероприятий, связанных с их подготовкой и призывом на военную службу. Вместе с тем необходим максимум усилий для повышения уровня физической и психологической подготовки молодых людей, подчеркнул Ирек Сагитов.

Представители министерств и ведомств, а также главы муниципалитетов, подключившиеся к совещанию в режиме ВКС, рассказали о проведённой весенней призывной кампании: подготовки к призыву, готовности к комплектованию и отправке воинских команд и эшелонов со сборного пункта, работе медкомиссий.

«Военному комиссариату республики и муниципальным образованиям необходимо взять на особый контроль вопросы оповещения граждан и явки их на призывные комиссии. Глав администраций муниципальных образований прошу провести анализ графиков призывных комиссий с целью их проведения в максимально возможные сжатые сроки. Необходимо организовать работу по установлению местонахождения граждан в целях обеспечения их прибытия на призывные комиссии. Военному комиссариату совместно с министерством здравоохранения необходимо организовать работу по проведению медицинского обследования граждан по направлению призывных комиссий».

сказал Ирек Сагитов.

Призывники, призванные в 2023 году, вернулись с военной службы домой, отметил Ирек Сагитов. Он также подчеркнул, что призыв граждан на военную службу является важной государственной задачей, поэтому должен быть выполнен на высоком организационном уровне.

Напомним, 22 апреля в Уфе состоялась первая отправка призывников к местам несения службы. В воинские части Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Подмосковья отправились 140 новобранцев, сообщало информагентство «Башинформ».