Лукашенко поздравил Киселева с 70-летием

«Искренне благодарен Вам за вклад в развитие общего информационного пространства Союзного государства и неизменно дружественную позицию в отношении Беларуси. Уверен, что плоды Вашего яркого таланта и многогранного опыта будут и в дальнейшем сплачивать наши братские народы».