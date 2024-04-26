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Лукашенко поздравил Киселева с 70-летием

Лукашенко поздравил гендиректора «России сегодня» Киселева с юбилеем.

Источник: © РИА Новости

МИНСК, 26 апр — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил генерального директора международного информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрия Киселева с 70-летием, сообщает пресс-служба главы белорусского государства.

«Ваши широчайший кругозор, дар ораторства, критический взгляд на события и время, искусное владение мастерством журналистской дипломатии являются источником объективной информации и качественной аналитики для миллионов людей».

говорится в поздравлении.

Лукашенко отметил, что в Белоруссии Киселева знают как настоящего профессионала, посвятившего жизнь отстаиванию интересов и продвижению в медиасреде образа и достижений современной российской государственности.

«Искренне благодарен Вам за вклад в развитие общего информационного пространства Союзного государства и неизменно дружественную позицию в отношении Беларуси. Уверен, что плоды Вашего яркого таланта и многогранного опыта будут и в дальнейшем сплачивать наши братские народы».

отметил белорусский лидер.

Лукашенко пожелал Киселеву крепкого здоровья, счастья, благополучия и творческих успехов.

Лукашенко Александр