Костанайцев попросили воздержаться от нахождения в Камыстинском районе

«В связи с проводимыми мероприятиями предусмотрены меры ограничения движения на территории района. Просим граждан сохранять спокойствие и выполнять законные требования задействованных в учениях представителей правоохранительных органов, а также просим воздержаться от нахождения и движения в ближайшее время на данном участке».