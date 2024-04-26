Новая набережная появится в Алматы

В Наурызбайском районе проходит реконструкция набережной реки Каргалы протяженностью 7,7 километра. Набережную хотят сделать более удобной и привлекательной для отдыха горожан. Производится очистка русла реки, будет создана прогулочная зона. Планируется высадить 3 тысячи деревьев, цветники из многолетних цветов и трав, хвойные и лиственные деревья, кустарники.
Также планируется проложить поливочный водопровод общей протяженностью 2,7 километра. В рамках благоустройства также планируется установить почти 200 осветительных столбов и 135 скамеек и урн.
«Важной частью проекта является создание нового общественного пространства с детскими и спортивными площадками, пешеходными тропами и возможностью отдыха на берегу реки. Элементы для подвижных игр, такие как качели, горки и лазалки, будут способствовать развитию моторики и физической активности у детей. Планируется создание песочниц и водных зон для детей, а также зон отдыха для родителей с лавочками и столами», — сообщили в акимате.
Планируется реконструировать мостовые проезды для безопасности и доступности для пешеходов и велосипедистов. Предусмотрена установка тротуаров и велосипедных дорожек. Строительные работы планируется завершить к ноябрю 2024 года.