Новая набережная появится в Алматы

«Важной частью проекта является создание нового общественного пространства с детскими и спортивными площадками, пешеходными тропами и возможностью отдыха на берегу реки. Элементы для подвижных игр, такие как качели, горки и лазалки, будут способствовать развитию моторики и физической активности у детей. Планируется создание песочниц и водных зон для детей, а также зон отдыха для родителей с лавочками и столами», — сообщили в акимате.