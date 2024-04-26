AP: Украина отвела танки Abrams с линии фронта из-за российских беспилотников

25 января 2023 года президент Джо Байден объявил, что США направят вооруженным силам Украины 31 танк M1 Abrams и 8 бронированных ремонтно-эвакуационных машин М88 для обслуживания этих танков. Однако с тех пор ситуация на линии соприкосновения существенно изменилась, в частности, из-за повсеместного использования российской армией беспилотников, пишет AP.
По данным агентства, в результате российских атак Украина потеряла 5 танков Abrams из 31 предоставленного. По словам американского чиновника, несколько танков были потеряны при выводе украинских войск из Авдеевки. The New York Times писала, что такое число танков ВСУ потеряли за последние два месяца.
Отвод Abrams от линии соприкосновения подтвердил AP заместитель председателя американского Объединенного комитета начальников штабов адмирал Кристофер Грейди. Он указал, что США вместе с украинской стороной будут работать над тем, чтобы изменить тактику.
«Мы будем работать с нашими украинскими партнерами и другими союзниками, чтобы продумать, как можно использовать их (танки Abrams.— “Ъ”) в такой изменившейся сейчас среде, где все видно сразу», — сказал Грейди в разговоре с AP. Агентство отмечает, что на брифинге 25 апреля высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что распространение беспилотников в зоне боевых действий на Украине означает, что «нет открытой местности, по которой вы могли бы просто проехать, не опасаясь быть обнаруженными».
Минобороны России 25 апреля сообщило, что всего за время боевых действий было уничтожено более 15,8 тыс. украинских танков и других бронемашин. О первом уничтоженном Abrams ведомство заявило 27 февраля 2024 года. В последний раз о поражении Abrams российские военные сообщали 1 апреля.