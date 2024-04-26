AP: Украина отвела танки Abrams с линии фронта из-за российских беспилотников

«Мы будем работать с нашими украинскими партнерами и другими союзниками, чтобы продумать, как можно использовать их (танки Abrams.— “Ъ”) в такой изменившейся сейчас среде, где все видно сразу», — сказал Грейди в разговоре с AP. Агентство отмечает, что на брифинге 25 апреля высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что распространение беспилотников в зоне боевых действий на Украине означает, что «нет открытой местности, по которой вы могли бы просто проехать, не опасаясь быть обнаруженными».