В Тирасполе заявили об отсутствии нарушений в учениях российских миротворцев

ТИРАСПОЛЬ, 26 апр — Sputnik. Тренировка, которую провели 23 апреля российские миротворцы в Зоне безопасности, была осуществлена в соответствии с планом мероприятий на год, утвержденным всеми сторонами Совместных миротворческих сил (СМС). Об этом заявил на заседании Объединенной контрольной комиссии (ОКК) глава приднестровской делегации Олег Беляков.
«Перед каждой тренировкой соответствующий старший военачальник направляет извещение, что в такой-то период пройдут соответствующие тренировки личного состава того или иного воинского контингента СМС».
На заявление представителей Кишинева о том, что проведение учений без необходимой координации вызывает новую напряженность в Зоне безопасности, он напомнил, что тренировки — это часть рутинной деятельности миротворцев. На них они отрабатывают слаженность действий подразделений.
«Это плановое мероприятие. Как военнослужащие могут выполнять свои служебные обязанности без соответствующих тренировок? Молдавская сторона только в прошлом году провела 18 учений, с начала этого года — три, сейчас, в мае, планируются очередные учения. И что-то они не беспокоятся по этому поводу», — сказал Беляков.