В Тирасполе заявили об отсутствии нарушений в учениях российских миротворцев

«Это плановое мероприятие. Как военнослужащие могут выполнять свои служебные обязанности без соответствующих тренировок? Молдавская сторона только в прошлом году провела 18 учений, с начала этого года — три, сейчас, в мае, планируются очередные учения. И что-то они не беспокоятся по этому поводу», — сказал Беляков.