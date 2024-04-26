Владимир Путин 26 апреля выступит на Совете законодателей в Петербурге

Совещания каждый год проходят в Таврическом дворце, мероприятие приурочено ко Дню российского парламентаризма (27 апреля). Российский лидер также их посещает. Главными темами прошлой встречи стали поддержка бойцов и их семей, международные события, а также интеграция Донбасса и Новороссии.
В пятницу заседание проведут председатель Государственной думы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Участники обсудят социальные темы, в частности, повышение рождаемости в государстве.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Владимир Путин назвал модель финансирования ВСМ образцом концессии для других проектов.