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Владимир Путин 26 апреля выступит на Совете законодателей в Петербурге

Президент России Владимир Путин в пятницу, 26 апреля, выступит на заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Источник: Коммерсантъ

Совещания каждый год проходят в Таврическом дворце, мероприятие приурочено ко Дню российского парламентаризма (27 апреля). Российский лидер также их посещает. Главными темами прошлой встречи стали поддержка бойцов и их семей, международные события, а также интеграция Донбасса и Новороссии.

В пятницу заседание проведут председатель Государственной думы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Участники обсудят социальные темы, в частности, повышение рождаемости в государстве.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Владимир Путин назвал модель финансирования ВСМ образцом концессии для других проектов.

Путин Владимир