Владимир Путин 26 апреля выступит на Совете законодателей в Петербурге

Совещания каждый год проходят в Таврическом дворце, мероприятие приурочено ко Дню российского парламентаризма (27 апреля). Российский лидер также их посещает. Главными темами прошлой встречи стали поддержка бойцов и их семей, международные события, а также интеграция Донбасса и Новороссии.