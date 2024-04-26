Новые назначения произвели в прокуратуре Костанайской области

О назначениях стало известно из официального сообщения ведомства за 26 апреля 2024 года.
Приказом Генерального прокурора Казахстана первым заместителем прокурора Костанайской области стал старший советник юстиции Бекбосынов Бауыржан Абаевич.
Бекбосынов родился в 1980 году, уроженец Костанайской области. Трудовую деятельность начал в 2002 году с должности исполняющего обязанности помощника прокурора Алтынсаринского района Костанайской области.
В разные годы занимал должности прокурора Амангельдинского и Карасуского районов, города Аркалыка, начальников управлений специальных прокуроров и уголовного преследования прокуратуры Костанайской области, старшего помощника генпрокурора Казахстана.
С мая 2021 года был заместителем прокурора области.
Также заместителем прокурора Костанайской области назначен старший советник юстиции Сутбаев Омар Отеубаевич.
Сутбаев родился в 1977 году, уроженец Мангистауской области. Трудовую деятельность начал в 1998 году с должности стажера прокуратуры Жанаозена.
В разные годы занимал должности прокурора Мунайлинского района, специализированного природоохранного прокурора и прокурора Жанаозена Мангистауской области.
С ноября 2021 года был начальником управления генпрокуратуры Казахстана.
14 марта 2024 года президент Касым-Жомарт Токаев принял генерального прокурора Берика Асылова. Глава государства заслушал отчет о состоянии законности в стране и итогах работы по приоритетным направлениям надзорной деятельности.