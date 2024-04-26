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Новые назначения произвели в прокуратуре Костанайской области

В прокуратуре Костанайской области произошли кадровые перестановки. Первым заместителем прокурора назначен Бауыржан Бекбосынов, заместителем прокурора — Омар Сутбаев, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

О назначениях стало известно из официального сообщения ведомства за 26 апреля 2024 года.

Приказом Генерального прокурора Казахстана первым заместителем прокурора Костанайской области стал старший советник юстиции Бекбосынов Бауыржан Абаевич.

Бекбосынов родился в 1980 году, уроженец Костанайской области. Трудовую деятельность начал в 2002 году с должности исполняющего обязанности помощника прокурора Алтынсаринского района Костанайской области.

В разные годы занимал должности прокурора Амангельдинского и Карасуского районов, города Аркалыка, начальников управлений специальных прокуроров и уголовного преследования прокуратуры Костанайской области, старшего помощника генпрокурора Казахстана.

С мая 2021 года был заместителем прокурора области.

Также заместителем прокурора Костанайской области назначен старший советник юстиции Сутбаев Омар Отеубаевич.

Сутбаев родился в 1977 году, уроженец Мангистауской области. Трудовую деятельность начал в 1998 году с должности стажера прокуратуры Жанаозена.

В разные годы занимал должности прокурора Мунайлинского района, специализированного природоохранного прокурора и прокурора Жанаозена Мангистауской области.

С ноября 2021 года был начальником управления генпрокуратуры Казахстана.

14 марта 2024 года президент Касым-Жомарт Токаев принял генерального прокурора Берика Асылова. Глава государства заслушал отчет о состоянии законности в стране и итогах работы по приоритетным направлениям надзорной деятельности.

Прокуратура